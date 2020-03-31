Министр: выплаты пособий по безработице могут быть продлены до полугода

Как пояснила министр, в первую очередь работники могут рассчитывать на государственные пособия по простою, однако это относится не ко всем случаям.

"Поэтому мы уже оценили несколько вариантов и в ближайшее время выступлю в правительстве с предложением", — сказала Петравича.

Министр рассказала, что она выступает за продление срока выплат пособий по безработице на четыре или шесть месяцев. Пока, однако, нет ясности, каким в этом случае будет размер пособия. По словам Петравичи, размер пособия должен быть таким, чтобы мотивировать человека как можно скорее вернуться на работу.

Ранее в этом году в силу вступили поправки о сокращении срока выплаты пособий по безработице с девяти до восьми месяцев. Также был уменьшен размер пособия - за третий месяц до 75% от первоначальной суммы, за пятый и шестой месяцы - до 50%, за седьмой и восьмой месяцы - до 45%.