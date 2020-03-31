Вт, 31.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Шли дворами: в Валге поймали пришедших из Латвии нарушителей границы

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Валге эстонская полиция задержала четырех человек, которые перешли со стороны Латвии через границу по дворам частных домов, а не через предусмотренные для этого пропускные пункты.

Информацию об этом стражи порядка получили от жителей Валги.

Задержанные оштрафованы на 40 евро, также они подписались, что две недели должны находиться дома.

Ни у одного из них не было констатировано симптомов Covid-19, и их отпустили по домам.

Полиция также благодарит жителей за бдительность и призывает соблюдать установленные ограничения, чтобы общество по-возможности быстрее смогло вернуться в обычный режим жизни.

Напомним, правительство Эстонии в связи с угрозами эпидемии Covid-19 на время восстановила пограничный контроль и ограничило движение через внутренние и внешние границы Шенгенской зоны, но жители Валки и Валги могут пересекать границу на облегченных условиях, чтобы ходить на работу и возвращаться домой, если у них нет симптомов Covid-19.

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