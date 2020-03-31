Шли дворами: в Валге поймали пришедших из Латвии нарушителей границы

В понедельник в Валге эстонская полиция задержала четырех человек, которые перешли со стороны Латвии через границу по дворам частных домов, а не через предусмотренные для этого пропускные пункты.
Информацию об этом стражи порядка получили от жителей Валги.
Задержанные оштрафованы на 40 евро, также они подписались, что две недели должны находиться дома.
Ни у одного из них не было констатировано симптомов Covid-19, и их отпустили по домам.
Полиция также благодарит жителей за бдительность и призывает соблюдать установленные ограничения, чтобы общество по-возможности быстрее смогло вернуться в обычный режим жизни.
Напомним, правительство Эстонии в связи с угрозами эпидемии Covid-19 на время восстановила пограничный контроль и ограничило движение через внутренние и внешние границы Шенгенской зоны, но жители Валки и Валги могут пересекать границу на облегченных условиях, чтобы ходить на работу и возвращаться домой, если у них нет симптомов Covid-19.