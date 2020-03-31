Шли дворами: в Валге поймали пришедших из Латвии нарушителей границы

Информацию об этом стражи порядка получили от жителей Валги.

Задержанные оштрафованы на 40 евро, также они подписались, что две недели должны находиться дома.

Ни у одного из них не было констатировано симптомов Covid-19, и их отпустили по домам.

Полиция также благодарит жителей за бдительность и призывает соблюдать установленные ограничения, чтобы общество по-возможности быстрее смогло вернуться в обычный режим жизни.