Вт, 31.03.2020
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В Латвии от Covid-19 предположительно выздоровели около 30 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: SEBASTIEN BOZON / AFP

До сих пор в Латвии после вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 предположительно выздоровели около 30 человек, а по крайней мере 2200 находятся на самоизоляции, информировал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Он пояснил, что эти 2200 человек идентифицированы как близкие контактные лица заболевших - члены семей, коллеги, пациенты, друзья. Они должны в течение 14 дней находиться дома и следить за своим состоянием.

По словам Перевощикова, в ежедневную статистику SPKC не входят тесты, которые проводятся уже заболевшим людям, чтобы выяснить, выздоровели ли они.

Данные о повторных тестах пока не систематизируются.

SPKC контактирует с семейными врачами, которые выносят конечное суждение о том, можно ли считать человека выздоровевшим от Covid-19. Семейные врачи должны заниматься организацией контрольных тестов, и вчера SPKC напомнил им об этом требовании.

Семейные врачи сообщили о примерно 30 лицах, которые больше не являются зараженными. SPKC хочет связаться с ними повторно, чтобы получить более полную информацию.

"Они точно выздоровели, но мы хотим быть уверены, что они свободны от вирусов", - сказал специалист.

Судя по ситуации в остальном мире, болезнь и выздоровление требуют примерно месяца. Соответственно, для того, чтобы получить данные, тоже требуется месяц, пояснил Перевощиков.

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