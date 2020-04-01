Со 2 апреля в Риге отменены все маршрутки! Всё из-за Covid-19

На предприятии объяснили, что решение принято для того, чтобы способствовать ограничению распространения Covid-19 в Латвии. 21 марта были отменены некоторые маршруты и рейсы, а в отдельных случаях транспорт курсировал по расписанию выходного дня.

"В последние дни мы все чаще получаем информацию о том, что пассажиры маршруток не соблюдают социальное дистанцирование, не держат дистанцию в два метра. Мы не можем соблюдать правило двух метров никак, кроме как полностью закрыв для передвижения все маршруты", - сообщили агентству LETA в компании.

Изменения будут в силе, пока в Латвии не отменят режим чрезвычайной ситуации. Часть водителей уже сейчас находятся в отпуске.

Rīgas mikroautobusu satiksme приносит извинения всем пассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщалось ранее, c 27 марта в силу вступило распоряжение о введении мер по ограничению распространения вируса в общественном транспорте.