Ср, 1.04.2020
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Со 2 апреля в Риге отменены все маршрутки! Всё из-за Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Rīgas mikroautobusu satiksme приняло решение полностью отменить все маршруты, которые до сих пор обслуживали маршрутные автобусы. Изменения продлятся до окончания режима чрезвычайной ситуации в стране.

На предприятии объяснили, что решение принято для того, чтобы способствовать ограничению распространения Covid-19 в Латвии. 21 марта были отменены некоторые маршруты и рейсы, а в отдельных случаях транспорт курсировал по расписанию выходного дня.

"В последние дни мы все чаще получаем информацию о том, что пассажиры маршруток не соблюдают социальное дистанцирование, не держат дистанцию в два метра. Мы не можем соблюдать правило двух метров никак, кроме как полностью закрыв для передвижения все маршруты", - сообщили агентству LETA в компании. 

Изменения будут в силе, пока в Латвии не отменят режим чрезвычайной ситуации. Часть водителей уже сейчас находятся в отпуске. 

Rīgas mikroautobusu satiksme приносит извинения всем пассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщалось ранее, c 27 марта в силу вступило распоряжение о введении мер по ограничению распространения вируса в общественном транспорте.

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