В китайском городе запретили есть котов и собак

В Азии каждый год убивают около 30 миллионов собак, чтобы съесть их мясо. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Humane Society International. В Китае для этой же цели - почти 10 миллионов собак и около четырех миллионов кошек. Однако при этом большинство китайцев заявляют, что никогда их не ели и не хотят даже пробовать.