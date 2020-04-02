В китайском городе запретили есть котов и собак

Из-за пандемии власти китайского города Шэньчжэнь на юго-востоке страны запретили продавать и употреблять в пищу мясо собак и кошек. Это первый город в материковой части Китая, который пошел на подобный шаг, запрет вступит в силу 1 мая.
В Азии каждый год убивают около 30 миллионов собак, чтобы съесть их мясо. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Humane Society International. В Китае для этой же цели - почти 10 миллионов собак и около четырех миллионов кошек. Однако при этом большинство китайцев заявляют, что никогда их не ели и не хотят даже пробовать.
Сейчас потребление и продажа собачьего и кошачьего мяса запрещены решением местных властей лишь в Тайване. В Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя поедание их мяса не преследуется.
На остальной территории Китая употребление в пищу мяса этих животных до сих пор не было запрещено.
Более того, в городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачьего мяса, приуроченный к дню летнего солнцестояния. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.
Галерея: Фестиваль по поеданию собак в Китае
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