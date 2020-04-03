NVA получает уведомления о коллективных увольнениях от широкого круга отраслей

"К сожалению, круг отраслей довольно широк - это административные службы и обслуживающие предприятия, обрабатывающая промышленность, переработка отходов, гостиницы и общепит, искусство и развлечения, лесное хозяйство, операции с недвижимостью, профессиональные, научные и технические услуги, а также транспорт и складское хозяйство, оптовая и розничная торговля", - рассказала Симсоне.

98% увольнений планируются в Риге и Рижском регионе.

До конца марта о коллективных увольнениях заявили 19 работодателей, которые в целом планируют уволить 3258 работников. Количество зарегистрированных безработных в марте пока не свидетельствует о чрезвычайной ситуации, так как крупнейшие увольнения планируются в течение месяца.

По словам Симсоне, пока также все еще есть достаточно вакансий, и NVA уже сразу может предложить уволенным людям новую работу.

"Значительно сложнее ситуация, если мы говорим об airBaltic. Возможно, для того чтобы найти работу в сфере, связанной именно с авиацией, придется ждать, пока не возобновится деятельность airBaltic, или же искать работу за рубежом. Людям таких профессий, как бортпроводники и пилоты, нам сейчас нечего предложить", - сказала руководитель NVA.

Симсоне также предполагает, что масштабы увольнений может уменьшить решение правительства выплачивать пособия за простой предприятиям всех отраслей.

"Мы по-прежнему находимся в режиме ожидания и не знаем, как долго продлится кризис, но надеемся, что сумеют возобновить работу как можно больше предприятий. Пособия за простой - хорошая возможность, чтобы не увольнять работников и подождать", - сказала Симсоне.