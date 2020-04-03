Можно ли заразиться Covid-19 от умершего человека?

В связи с очагом заболевания в Елгавском похоронном бюро проверялась версия о заражении от умершего, но она не подтвердилась. Сейчас известно о трех заболевших клиентах бюро, и новые случаи заболевания не выявлены, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (SPKC) Юрий Перевощиков.

Как пояснила в телефонном разговоре с RUS.TVNET пресс-секретарь SPKC Илзе Арая, Covid-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому риск заразиться вирусом от умершего очень низкий.

Несмотря на это, сотрудники похоронных бюро и моргов должны соблюдать меры предосторожности, например, использовать перчатки. А также всем, кто прикасается к умершим, например, прощаясь на похоронах, нужно тоже соблюдать меры предосторожности.

SPKC работает над разработкой рекомендаций для похоронных бюро.

Арая отметила, что есть заболеваний, которыми можно заразится от мертвого человека - например, геморрагическая лихорадка Эбола, вспышка которой была в Западной Африке несколько лет назад.