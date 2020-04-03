Пт, 3.04.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET

Можно ли заразиться Covid-19 от умершего человека?
Спойлер: риск не высокий

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ФОТО: AP/Scanpix

Как и любой другой инфекционной болезнью, заразиться Covid-19 можно и от умершего человека. Однако, риск не высок. 

В связи с очагом заболевания в Елгавском похоронном бюро проверялась версия о заражении от умершего, но она не подтвердилась. Сейчас известно о трех заболевших клиентах бюро, и новые случаи заболевания не выявлены, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (SPKC) Юрий Перевощиков.

Как пояснила в телефонном разговоре с RUS.TVNET пресс-секретарь SPKC Илзе Арая, Covid-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому риск заразиться вирусом от умершего очень низкий.  

Несмотря на это, сотрудники похоронных бюро и моргов должны соблюдать меры предосторожности, например, использовать перчатки. А также всем, кто прикасается к умершим, например, прощаясь на похоронах, нужно тоже соблюдать меры предосторожности.

SPKC работает над разработкой рекомендаций для похоронных бюро. 

Арая отметила, что есть заболеваний, которыми можно заразится от мертвого человека - например, геморрагическая лихорадка Эбола, вспышка которой была в Западной Африке несколько лет назад. 

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