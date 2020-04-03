Пт, 3.04.2020
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Прага снесла памятник советскому генералу. Москва возмущена

Снос памятника Коневу

ФОТО: EPA/Scanpix

Власти Праги в пятницу сообщили, что несмотря на возражения Москвы, демонтировали памятник советскому генералу Ивану Коневу - под его командованием Красная Армия зашла в столицу Чехии в 1945 году. 

В России генерала Конева многие считают героем, однако в Чехии он стал символом угнетения со стороны СССР. 

Под командованием генерала Конева Красная Армия зашла в Прагу в 1945 году. В 1956 году Конев руководил операцией по подавлению восстания в Венгрии. 

Памятник Коневу был установлен в "Музее истории Чехословакии 20-го века", рассказал агентству ČTK  мэр 6-го района Праги Ондрей Колар. 

Ранее недовольство сносом памятника выразил президент Чехии Милош Земан, который старается сохранять хорошие отношения с Россией. Земан снос памятника назвал "злонамеренным использованием чрезвычайного положения". Как известно, в Чехии из-за пандемии Covid-19 введен карантин. 

Россия не оставит без ответа демонтаж памятника, в МИД Чехии направлена нота протеста, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на сообщение российского посольства в Чехии.

Посольство отмечает, что Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года - Чехия нарушила обязательства,  согласно которым она должна охранять памятники истории и культуры на своей территории, а также сохранять российские воинские памятники и ухаживать за ними.

"Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений", -  цитирует "Интерфакс" сообщение посольства. 

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