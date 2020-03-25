Падение мировых цен на нефть еще не до конца отразилось в Латвии

По его словам, в последние месяцы цены на нефть серьезно упали - в основном, из-за пандемии Covid-19.

"В Латвии цены на топливо следуют за мировыми ценами на нефть с задержкой. Поэтому в розничной торговле биржевые цены еще не трансформировались, но падение цен наблюдается в последние десять дней, когда, например, стоимость дизельного топлива сократилась в среднем на шесть центов, а бензина- на десять центов за литр", - сказал Титовс.

Ранее он сообщал, что закупочная цена на нефть составляет лишь 35% от стоимости топлива. Большую часть цены создают разные налоги - акциз, НДС и пошлина на обязательное хранение государственных резервов. Примерно 10% - наценка розничного торговца.

Эти 10% идут на зарплату работников, контроль за качеством, обслуживание терминалов и др.

Он указал, что с 20 января, когда средняя цена на дизельное топливо составляла 1,324 евро за литр, общее падение составило 19 центов или 14% к 20 марта, когда средняя цена на топливо в этой сети АЗС составляла 1,134 евро за литр, местами 0,997 евро за литр.

Динамику цен на топливо показывает и стоимость бензина: 20 января средняя цена на Circle K Latvia составляла 1,384 евро за литр, а 20 марта сократилась в среднем на 16 центов или 12%.