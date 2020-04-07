Rimi Latvia с апреля повышает зарплаты работникам

Инвестиции в зарплатный фонд позволят повысить зарплаты и работникам магазинов, и офисным работникам.

Для работников магазинов будут увеличена как основная почасовая ставка, так и бонусы. Изменения размера зарплат вступают в силу с 1 апреля.

Икала отметила, что Rimi также на уровне всех трех стран Балтии пополнила фонд поддержки сотрудников на 50 000 евро. Эти деньги предназначены для сотрудников, которые из-за пандемии Covid-19 столкнулись с дополнительными расходами или финансовыми трудностями.

Помощь будет оказываться в случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, необходимости операции, на которую не хватает денег, и решения других проблем.

Как сообщалось, в 2018 году оборот компании Rimi Latvia составил 893,692 млн евро, что на 2,7% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 10,9% - до 45,305 млн евро. Rimi Latvia зарегистрировано в 1992 году, ее единственным владельцем является зарегистрированное в Швеции предприятие Rimi Baltic.