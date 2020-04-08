"Надоело горевать": Мурниеце намерена работать в ресторане гостиницы вдвоем с барменом

Мурниеце поделилась в социальных сетях архивным фото ресторана Mazais Otto гостиницы Hotel Roma, который в свое время был полон гостей.

В подписи к фотографии она призналась, что все же не свесила нос и, несмотря на уход сотрудников, продолжит работу ресторана.

Šī ir dažus gadus veca bilde. No skaistām dienām Mazais Otto ❤️ Un - ziniet - man apnika sērot un domāt par slikto.... Posted by Linda Mūrniece on Otrdiena, 2020. gada 7. aprīlis

"Мне надоело горевать и думать о плохом. Пособие по простою моей копании не дали, практически все мои ушли с работы. Но я и бармен увольнительных не написали. То есть - работать можем. Завтра откроем террасу, будем соблюдать расстояние между столиками и сажать по двое. У нас есть перчатки, средства дезинфекции и свежий воздух, потому что терраса.

Юридически мы можем себе это позволить. Эмоционально хотим. И надеемся, что это возвращение к жизни.

Знаем, что ничего не заработаем, налоги будем платить, что бы ни думали об этом. Но мы будем на работе и будем доступны для тех, кто соскучился по чашечке кофе на солнышке. Еды не будет, кухня пустая. Но орешки к весенним напиткам будут", - написала она.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, из-за налоговой задолженности, составившей на март 32 000 евро, Hotel Roma не получил поддержки государства.

"Мы планировали погасить ее в марте, о чем СГД сообщили еще в феврале, до всего этого... И после этого СГД посчитала нас недобросовестными? Почему не оценили многолетнюю историю и опыт? По "формальным" критериям не соответствуем, как исчерпывающе это описали в СГД. Мы не просили исключения, но объясняли, что идентичная ситуация в настоящее время у 90% гостиниц и ресторанов", - оппонировала Мурниеце.