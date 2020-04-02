"Если бы мы украли у государства, мы бы получали пособия". Мурниеце о закрытии гостиницы

О сложившейся ситуации Мурниеце рассказала в социальной сети Facebook.

"Угадайте, получат ли мои работники и мое предприятие государственную поддержку? Конечно, нет. Это означает ликвидацию предприятия со всеми вытекающими последствиями. Плюс 55 безработных, которых государство будет содержать дольше, чем платить пособия. Это означает, что компания никогда больше не возобновит свою деятельность и государство потеряет одного большого налогоплательщика.

У гостиничного бизнеса сезонный характер, и ежегодно в марте у гостиницы образуется долг. В январе и феврале у нас мало гостей, деньги на счет не поступают, поэтому мы "проедаем" заработанное летом.

Я никогда не сокращала зарплату своим сотрудникам на зимний сезон. Я никого не увольняла, как тяжело бы ни было. Я всегда знала, что в марте появятся гости и мы начнем выбираться из ямы... И так шесть лет. Это был бы седьмой... Каждый год в качестве налогов мы платили сотни тысяч евро.

Да, на март у нас есть налоговая задолженность - 32 000 евро. Мы планировали погасить ее в марте, о чем СГД сообщили еще в феврале, до всего этого... И после этого СГД посчитала нас недобросовестными? Почему не оценили многолетнюю историю и опыт?

По "формальным" критериям не соответствуем, как исчерпывающе это описали в СГД. Мы не просили исключения, но объясняли, что идентичная ситуация в настоящее время у 90% гостиниц и ресторанов. Конечно, у тех, кто платил налоги и приемлемые зарплаты. Средняя зарплата моих сотрудников составляла 750 евро на руки. Это доказывает, что налоги мы платили с полной зарплаты. Если бы мы этого не делали, сейчас на нашем счету были бы деньги, на которые мы могли бы выжить. Мы бы украли у государства деньги и сейчас бы получали пособия! Потому что те, кто "оптимизирует" налоги, не остается должником перед государством", - написала Мурнице.