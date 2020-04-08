Оплачиваемые государством тесты на Covid-19: расширен круг лиц

Государственная оперативная медицинская комиссия постановила расширить круг лиц, которым проводятся оплаченные государством анализы на Covid-19. Теперь семейные врачи смогут направлять пациентов на оплаченные анализы на основе установленных критериев.

При наличии пневмонии семейные врачи смогут направлять на оплаченный тест на Covid-19 любого пациента.

В свою очередь пациенты с острыми респираторными инфекциями для оплаченного анализа должны соответствовать по крайней мере одному из критериев:

возраст старше 65 лет,

наличие хронических заболеваний,

проживание вместе с человеком, который недавно вернулся из-за рубежа,

или контакт с человеком с подтвержденным Covid-19.

Также в критерии для оплачиваемых анализов по направлению семейного врача включены пациенты с иммунодефицитом и люди, чья работа связана с высоким риском заразиться Covid-19.

Если в одном доме острой респираторной инфекцией больны два и больше человек, семейный врач на анализы направит только одного.

Если никто из членов семьи не соответствует указанным критериям, анализ будет проводиться самому старшему члену семьи или мужчине, если все члены семьи находятся в одной возрастной группе.

Семейный врач выпишет направление на портале электронного здравоохранения, сайте Centrālā laboratorija или запишет пациента по телефону. Пациенту будет назначено время и место сдачи анализа.

Если семейный врач решит, что пациент сам не может пойти сдать тест, анализ будет проведен у него дома.

Как и прежде, оплачиваемые государством тесты на Covid-19 проводятся людям, у которых в течение 14 дней после возвращения в Латвию появились симптомы заболевания и они могут приехать в пункт сдачи анализов на своем транспорте. Записаться на анализ можно по телефону 8303.

Как сообщал RUS.TVNET, в минувшие сутки был проведен 1461 анализ, 29 оказались положительными. Всего на данный момент в Латвии проверены 24 036 человек с подозрением на коронавирус. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 577 латвийцев.

Госпитализировано 39 человек, 36 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".