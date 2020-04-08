Ср, 8.04.2020
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Рижане начали собирать подписи за "выпрямление" маршрута 4-го троллейбуса

Троллейбус в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На портале гражданских инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за изменение маршрута 4-го троллейбуса. Авторы инициативы хотят сделать его похожим на маршрут 40-го автобуса. 

Автором инициативы указана представитель группы 40.autobuss Илона Бейербаха. Она желает, чтобы маршрут 4-го троллейбуса стал более прямым, не делал круг по улицам Грауду и Саулкалнес, съезжая на улицу Мукусалас.

"Практически это означает уравнивание троллейбусного маршрута с маршрутом 40-го автобуса, который был ликвидирован в декабре 2019 года", - говорит Бейербаха. 

В декабре 2019 года комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Рижской думы одобрила предложение Rīgas Satiksme, согласно которому на участке Центр-Зепниеккалнс маршрут 40-го автобуса будет идти под троллейбусными линиями.

То есть, 40-го автобуса больше нет, есть 4-й троллейбус.

"Это значит, что на этом участке маршрут 40-го  автобуса искусственно продлен, уравнен с маршрутом 19-го троллейбуса, и так добираться до центра дольше, потому что он делает круг на улице Грауду и Саулкалнес, а также проезжает по кругу Мукусалас", - говорит Бейербаха.

Основной посыл авторов инициативы - чтобы хоть один маршрут общественного транспорта напрямую соединял Зепниеккалнс с другими районами столицы и быстро доставлял пассажиров. По словам Бейербахи, с тех пор, как перестал курсировать 40-й автобус, путь до центра стал от семи до 30 минут дольше,  пишет LETA. 

Бейербаха уже ранее выступала против ликвидации маршрута 40-го автобуса. Порядка 150 жителей ее поддержали. 

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