Рижане начали собирать подписи за "выпрямление" маршрута 4-го троллейбуса

Автором инициативы указана представитель группы 40.autobuss Илона Бейербаха. Она желает, чтобы маршрут 4-го троллейбуса стал более прямым, не делал круг по улицам Грауду и Саулкалнес, съезжая на улицу Мукусалас.

"Практически это означает уравнивание троллейбусного маршрута с маршрутом 40-го автобуса, который был ликвидирован в декабре 2019 года", - говорит Бейербаха.

В декабре 2019 года комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Рижской думы одобрила предложение Rīgas Satiksme, согласно которому на участке Центр-Зепниеккалнс маршрут 40-го автобуса будет идти под троллейбусными линиями.

То есть, 40-го автобуса больше нет, есть 4-й троллейбус.

"Это значит, что на этом участке маршрут 40-го автобуса искусственно продлен, уравнен с маршрутом 19-го троллейбуса, и так добираться до центра дольше, потому что он делает круг на улице Грауду и Саулкалнес, а также проезжает по кругу Мукусалас", - говорит Бейербаха.

Основной посыл авторов инициативы - чтобы хоть один маршрут общественного транспорта напрямую соединял Зепниеккалнс с другими районами столицы и быстро доставлял пассажиров. По словам Бейербахи, с тех пор, как перестал курсировать 40-й автобус, путь до центра стал от семи до 30 минут дольше, пишет LETA.

Бейербаха уже ранее выступала против ликвидации маршрута 40-го автобуса. Порядка 150 жителей ее поддержали.