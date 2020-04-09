"Приходят мужчины в черном": компании встревожены проверками СГД

В компании, владеющей сетью книжных магазинов Globuss, работает 21 человек. Пять сотрудников в настоящее время зарегистрированы в простое. Компания пересмотрела свою деятельность и пришла к выводу, что при чрезвычайной ситуации книжный магазин посещают очень мало покупателей, поэтому одного продавца достаточно, а у руководителя - простой.

"Когда в книжный магазин приходят мужчины в черном, к одной смущенной продавщице, это вызывает беспокойство.

Это также вызывает тревогу у наших сотрудников, потому что мы платим налоги и получаем благодарности от СГД, и внезапно сюда приходит проверка. Это тревожно", - говорит член правления SIA Globuss-A Даина Балхина.

Балхина подчеркивает, что она, как глава компании, чувствует себя глубоко оскорбленной - особенно в такой период напряженности, когда компания и так делает все, чтобы книжные магазины работали, а сотрудники не теряли работу.

"Непостижимо то, что экономическая и финансовая полиция гоняет продавцов книжных магазинов, зная, что в стране есть множество компаний, которые не платят налоги", - говорит предприниматель.

"Не надо воспринимать так эмоционально. Надо наоборот радоваться, что мы едем и проверяем всех, кто получает пособие, и заботимся о том, чтобы деньги налогоплательщиков не растрачивались впустую", - говорит директор департамента налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш.

Глава налоговой полиции поясняет, что все компании, которые получают поддержку, будут проверены.

На сегодняшний день представителям СГД удалось посетить уже более 500 рабочих мест, обнаружив, что четыре сотрудника нарушили правила простоя.

"Наша задача - проверить, насколько ответственно и честно компания относится к простоям", - объясняет Подиньш.

Между тем, член правления Globuss-A хотела бы услышать более широкое объяснение от СГД, может ли, например, руководитель книжного магазина, который также несет материальную ответственность, войти в магазин во время простоя.

"Пособие предоставляется компаниям, которые платят налоги и у которых спад не менее 30%. Нам уже понятно, что есть все 50%. Таким образом, правила соблюдены", - говорит Балхина.

Однако директор Департамента налоговой и таможенной полиции СГД отмечает, что при получении пособия по простою нельзя находиться в компании, и необходимо назначить другое материально ответственное лицо.

Пособие по простою будет выплачиваться до конца чрезвычайной ситуации, за ним обратились 4 тысячи предпринимателей, которые вместе обеспечивают работой около 10 000 человек. На сегодняшний день самая маленькая выплачиваемая сумма составила 4,60 евро, а максимальная 700 евро - она была выплачена 3% получателей.