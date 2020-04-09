Продавал маски и дезинфекторы, получал деньги, но товар не высылал. Полиция ищет пострадавших

Согласно информации, полученной Госполицией, некая персона в социальной сети Facebook создала несколько профилей - "Andris Paskovs", "Aija Aija", "Aija Askova", "Aija Paskova", и выдавала себя за продавца медицинских масок и дезинфицирующих средств.

Потенциальные покупатели, желающие совершить сделку, должны были перевести деньги на следующие банковские счета - LV31LPNS0005703552531 или LV14RIKO0001050725581. Мошенник обещал выслать товар с помощью пакомата сразу после получения денежных средств.

Однако после оплаты не высылал обещанный товар, прерывая любую коммуникацию с заказчиками.

В связи с произошедшем Госполиция начала уголовный процесс, в настоящее время проводятся активные розыскные действия.

"Сейчас все общество борется с Covid-19. В то же самое время находятся нечестные люди, которые эту ситуацию пытаются использовать для незаконного обогащения.

Мы продолжаем работать, чтобы задержать этих преступников", - прокомментировал глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

Полиция допускает, что не все жертвы мошенника обратились в полицию, а значит, количество пострадавших может быть больше, чем известно представителям правопорядка. Также не исключается, что мошенник может работать и под другими именами, используя при этом другие банковские счета.

Полиция призывает всех быть бдительными, и отозваться тех, кто пострадал от действий данного мошенника.