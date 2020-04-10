Добавились еще три края, лидирует Рига: распространение Covid-19 в Латвии

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit https://t.co/5vGSDj2FmS pic.twitter.com/NAZgnb9ejd — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 10, 2020

Из 23 случаев Covid-19, диагностированных за последние сутки, более половины - 12 - были диагностированы в Риге, таким образом, в общей сложности у 336 жителей Риги подтверждено наличие Covid-19.

В настоящее время в Юрмале известно о 30 инфицированных, в то время как в Елгаве был выявлен еще один пациент Covid-19, таким образом, в этом городе зарегистрировано 22 случая.

Случаи заражения теперь зафиксированы в 58 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Елгавский, Коценский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лимбажский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Руиенский, Саласпилсский, Салацгривский, Салдусский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения Covid-19, в целом инфицировано 612 человек. Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1198 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 26 656 человек.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленную в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайную ситуацию до 12 мая.