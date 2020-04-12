Звездные страсти: Избиение Муцениеце, страдания Гагариной, побег Яны Брук и клип о карантине

На этой неделе тема коронавируса и пандемии ушла на второй план. Одной из самых читаемых и обсуждаемых тем из жизни знаменитостей стал развод нашей землячки Агаты Муцениеце.

Сначала зрители успели оценить ее YouTube-шоу "Честный развод", где актриса успела "кинуть камень" в огород экс-супруга Павла Прилучного. Мужчина якобы сказал ей, что никто не будет помогать латышке в России.

Казалось, что все идет хорошо, но внезапно Агата Муцениеце записывает видеообращение с телефона матери. Тут уж актриса сквозь слезы рассказала про то, как Прилучный отвратительно себя ведет и она устала его прикрывать. Он не только не просыхает десять дней, по ее словам, но выбросил ее телефон на улицу, довел детей до слез и поднял на бывшую жену руку.

На следующий день агент Агаты успокоила всех и написала, что у актрисы все хорошо, но публичные разборки возмутили Настасью Самбурскую. Она обвинила Муцениеце в пиаре на разводе. >>> Агата Муцениеце уже в безопасности, а Настасья Самбурская обвинила ее в пиаре на разводе



Интерес читателей раздела "Звезды" был направлен не только на разводы, но и на любовные истории. К примеру, огромное количество людей пожелало узнать, что это за "современные Золушки", которые встретили настоящих богачей и принцев. Но темой №1 остался "Дом-2" и его герои:

Читатели RUS.TVNET охотно узнавали про страдания Полины Гагариной на самоизоляции и про переживания по поводу отмены концерта в Риге. Если вы это пропустили, то подробнее здесь:

Стоит вообще сказать, что тема Риги и звезд из Латвии всегда находится в топе. Скандальная блогер Яна Брук каждый раз вызывает невероятный интерес и волну жаркого обсуждения. На этот раз девушка рассказала нам о своем побеге из столицы и заработках в Сети.

Но в конце этой недели, с длинными пасхальными выходными, в Риге зажегся новый талант - Алексей Блажевич. Его композиция "Между нами карантин" собрала на YouTube уже свыше 50 тысяч просмотров. RUS.TVNET его нашел и сделал эксклюзив. А вы уже читали?

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