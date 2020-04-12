Законопроект: в Латвии людей с низкими доходами могут освободить от долгов

Об этом сообщает информационное агентство LETA.

До этого в Министерстве юстиции объясняли, что на данный момент процесс неплатежеспособности физического лица является сравнительно дорогой процедурой, который не применяется к задолженностям до 5000 евро. Таким образом у людей с низкими доходами нет правовой возможности регулировать свои проблемы с неплатежеспособностью.

Новое регулирование будет относиться к ограниченному кругу физических лиц, имеющих долговые обязательства от двух минимальных зарплат до 5000 евро. Заявку об освобождению от долговых обязательств будет оценивать присяжный нотариус. До того, как заявка будет рассмотрена, физическое лицо должно будет пройти курсы финансовой грамотности.

Законопроект подразумевает, что оспорить решение присяжного адвоката можно будет в суде.

Также суду планируется передать полномочие в отдельных случаях отменять решение об освобождении от налоговых обязательств физического лица.

Закон может вступить в силу только после того, как его примет Сейм и провозгласит президент Латвии.