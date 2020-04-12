Денег PNB Bank на всех не хватит: кредиторы могут остаться без 470 млн евро

Сложности у PNB Bank, который принадлежит гражданину России и Великобритании Григорию Гусельникову, начались в 20017 году. FKTK оштрафовала банк за нарушение северно-корейских санкций. Требования стали строже, доходы от обслуживания рискованных клиентов - упали, сообщает Nekā personīga.

Год назад Европейский Центральный банк (ЕЦБ) стал попечителем PNB bank. ЕЦБ пришел к выводу, что денег не хватает. PNB bank обещал решить вопрос - продать компанию по ветроэнергетике Winergy, пенсионные фонды, объединиться с другим кредитным учреждением - Privatbank.

ЕЦБ возражало против последней идеи, а остальные обещания PNB bank не выполнял.

В июне Гусельников и члены его семьи акции продали, а новые акционеры, во главе с миллиардером Родером Тамразом, обещали вложить в банк 150 млн евро. Однако, ЕЦБ обещаниям не поверил. FKTK остановило работу банка, запросило начать процесс неплатежеспособности. Администратором стал Виго Крастиньш. Государство выплатило гарантированные суммы малым вкладчикам. Сейчас в очереди порядка 460 кредиторов, которые хотят получить свои 470 миллионов. Среди них - столичное муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks.

В банке у муниципального предприятия остались шесть миллионов евро.

Стоимость активов PNB Bank - примерно 280 млн евро. Это еле-еле хватает, чтобы компенсировать уже выплаченные клиентам суммы из Фонда гарантий вкладов. Денег на остальных нет.

Недавно состоялось первое собрание кредиторов PNB Bank . Представители Rīgas namu pārvaldnieka туда не попали - своевременно не оформили нужную доверенность.

В собрании приняли участие представители разных кредиторов, например, российского комика Гарика Мартиросяна, кипрской компании, которой в России принадлежит сахарная фабрика, компании из Сингапура, которые принимают участие в закупках в Казахстане.

Однако, крупнейший кредитов - Фонд гарантий вкладов. Фонд первым получит деньги - это 242 млн евро.

Стоимость имущества банка на деле оказалась в два раза меньше той, которую подсчитал администратор неплатежеспособности.

С сентября процесс неплатежеспособности PNB Bank обошелся в семь миллионов евро. Администратов ежемесячно получает 75 тысяч евро. Два с половиной миллиона достались аудитором компании Ernst & Young. Администратор Крастиньш рассказал, что по предварительным подсчетам, весь процесс неплатежеспособности может потребовать 12-15 млн евро. Внушительную часть расходов составляют делопроизводства за пределами Латвии. На данный момент таких порядка 30.

Дополнительно к оплате услуг специалистов, в процессе PNB Bank будут и другие расходы - порядка 48 млн евро в течение пяти лет. Такую сумму одобрили собранием кредиторов, где большая часть голосов принадлежит Фонду гарантий вкладов FKTK .