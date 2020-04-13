Covid-19: Германия допускает возможность ослабить ограничения

В понедельник Национальная академия наук Германии выступила с рекомендацией о постепенном послаблении ограничений, при условии, что число новых зарегистрированных случаев стабилизируется на низком уровне, а также в дальнейшем население будет строго придерживаться правил безопасности, сообщает агентство AFP.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель соберутся для того, чтобы решить о необходимости продлить введенные ограничения.

Как известно, все нынешние ограничения в силе до 19 апреля.

Согласно данным Института им. Роберта Коха, на данный момент число новых зарегистрированных случаев Covid-19 в Германии действительно уменьшается. В понедельник выявлено 2537 новых случаев, всего в стране с момента начала эпидемии заболевание диагностировано у 123 016 человек. Скончались 2799 пациентов.

В конце прошлой недели министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о возможности постепенной отмены ограничений, однако, до полной нормализации ситуации потребуется время, и не мало. По словам министра, быстрее всего восстановить деятельность смогут предприятия, способные доказать, что могут обеспечить все требования по гигиене для своих сотрудников.

Тем временем Национальная академия наук Германии рекомендует вернуться к очному обучению в ряде школ, открыть магазины и рестораны, соблюдая при этом социальное дистанцирование. Ученые отмечают, что подобные шаги допустимы лишь при условии, что в общественном транспорте и других многолюдных местах, жители будут в обязательном порядке надевать защитные маски.