4 евро 60 центов. Самое маленькое пособие по простою

Средняя сумма пособия по простою составляет 250 евро, и это немного, добавила она.

"Добросовестные налогоплательщики, за которых платились налоги, находятся в гораздо лучшем положении, чем те, у кого часть зарплаты, возможно, была в "конвертах"", - добавила Яунземе.

По ее словам, есть предприятия, работники которых получают максимально возможное пособие по простою - 700 евро.

Люди интересуются, почему их пособие такое маленькое. "Не знаю, наивность ли это, но есть люди, которым платят "в конвертах", и при этом работодатель говорит, что это выплата наличными, которую закон допускает", - рассказала глава СГД, добавив, что работники сами могут выяснить, сколько налогов за них уплачено.

Пособия по простою из-за кризиса, вызванного пандемией Сovid-19, СГД начала выплачивать 27 марта. Общая сумма их на текущий момент составила 3,351 млн евро.