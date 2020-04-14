4 евро 60 центов. Самое маленькое пособие по простою

Самое маленькое пособие по простою, которое выплатила работнику Служба государственных доходов (СГД), составляет 4,6 евро, рассказала на Латвийском радио гендиректор СГД Иева Яунземе.
Средняя сумма пособия по простою составляет 250 евро, и это немного, добавила она.
"Добросовестные налогоплательщики, за которых платились налоги, находятся в гораздо лучшем положении, чем те, у кого часть зарплаты, возможно, была в "конвертах"", - добавила Яунземе.
По ее словам, есть предприятия, работники которых получают максимально возможное пособие по простою - 700 евро.
Люди интересуются, почему их пособие такое маленькое. "Не знаю, наивность ли это, но есть люди, которым платят "в конвертах", и при этом работодатель говорит, что это выплата наличными, которую закон допускает", - рассказала глава СГД, добавив, что работники сами могут выяснить, сколько налогов за них уплачено.
Пособия по простою из-за кризиса, вызванного пандемией Сovid-19, СГД начала выплачивать 27 марта. Общая сумма их на текущий момент составила 3,351 млн евро.
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