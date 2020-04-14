Премьер хочет обеспечить всех жителей Латвии защитными масками

Идея обязательного ношения масок становится все более популярной в других странах Европы, хотя их целесообразность не доказана.

В Литве с 10 апреля ношение масок в общественных местах стало обязательным.

В Австрии, Словакии и Чехии оно обязательно при выходе из дома. Специалисты сомневаются в защитной способности масок.

Если здоровый человек надел маску, а рядом с ним кашлянул больной, заражение возможно через слизистую оболочку глаз. Поэтому очень важно, чтобы маски носили те, у кого есть симптомы ОРВИ.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что относительно простых тканевых масок нет исследований, которые подтверждали бы, что такие маски значительно уменьшают риск заражения.