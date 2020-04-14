Вт, 14.04.2020
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Премьер хочет обеспечить всех жителей Латвии защитными масками

Иллюстративное фото

ФОТО: EP/Scanpix

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил ответственным службам рассмотреть необходимость обеспечения всех жителей Латвии защитными масками для лица, которые должны оберегать от заражения Covid-19.  Об этом пишет Latvijas avīze.

Идея обязательного ношения масок становится все более популярной в других странах Европы, хотя их целесообразность не доказана.

В Литве с 10 апреля ношение масок в общественных местах стало обязательным

В Австрии, Словакии и Чехии оно обязательно при выходе из дома. Специалисты сомневаются в защитной способности масок.

Если здоровый человек надел маску, а рядом с ним кашлянул больной, заражение возможно через слизистую оболочку глаз. Поэтому очень важно, чтобы маски носили те, у кого есть симптомы ОРВИ.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что относительно простых тканевых масок нет исследований, которые подтверждали бы, что такие маски значительно уменьшают риск заражения.

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