Кабмин одобрил поправки об освобождении лиц с низкими доходами от долгов

Как ранее заявил Минюст, предусмотренный в настоящее время законом о неплатежеспособности процесс неплатежеспособности физических лиц относительно дорог и не применяется к лицам с долговыми обязательствами до 5000 евро. Таким образом, у людей с низким уровнем доходов нет возможности юридически решить свои проблемы с платежеспособностью.

Новые правила будут применяться к ограниченному кругу физических лиц, долговые обязательства которых в целом составляют от двух минимальных зарплат до 5000 евро, при этом с долговыми обязательствами определенного вида.

Заявления об освобождении от долговых обязательств будут рассматривать присяжные нотариусы, но до этого физическое лицо должно будет пройти курсы навыков управления своими финансами.

Законопроект предусматривает, что жалобы на действия присяжного нотариуса и принятые им решения будет рассматривать суд.

В целом поправки будут внесены в семь нормативных актов, чтобы обеспечить полноценное применение механизма освобождения от долгов.

Изменения в законах еще должен утвердить Сейм.