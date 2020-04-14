Пресс-конференция после заседания Кабинета министров

14 апреля после очередного заседания Кабинета министров прошла пресс-конференция.
Главное из прозвучавшего на пресс-конференции:
- Введение дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-19 пока не планируется. При этом руководитель правительства призывает жителей Латвии воспринимать установленные ограничения очень серьезно. Премьер Кариньш подчеркнул, что Covid-19 - коварная болезнь, о которой ученые до сих пор знают очень мало.
- Принято решение выделить для Министерства земледелия 45,5 млн из госбюджета.
- Одобрен разработанный Минюстом пакет законопроектов, которые предусматривают возможность для физических лиц с низкими доходами и небольшими долгами в установленном порядке освободиться от долговых обязательств.
- На тестировании на Covid-19 не экономят. "Это неправда, что семейный врач отправляет на анализ только тогда, когда у пациента уже констатировано воспаление легких, или когда он старше 65 лет", - отметила Винькеле.
- Министр здравоохранения Илзе Винькеле указала, что на выходных все хорошо отдохнули, именно поэтому сократилось количество проведенных тестов на Covid-19. Винькеле сказала, что уменьшение количество сдаваемых тестов на Covid-19 пугает, поэтому принято решение о том, что теперь тесты могут сдавать люди, которые работают в торговле.
- Говоря о Covid-19, Кариньш указал, что против вируса пока нет ни лекарств, ни вакцин, поэтому единственный способ, как мы можем защититься - мыть руки и соблюдать дистанцию.
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