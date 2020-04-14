Вт, 14.04.2020
Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19 профессор Йик-Йин Тео

Пресс-конференция после заседания Кабинета министров

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

14 апреля после очередного заседания Кабинета министров прошла пресс-конференция. 

Главное из прозвучавшего на пресс-конференции:

  • Введение дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-19 пока не планируется. При этом руководитель правительства призывает жителей Латвии воспринимать установленные ограничения очень серьезно. Премьер Кариньш подчеркнул, что Covid-19 - коварная болезнь, о которой ученые до сих пор знают очень мало.
  • Принято решение выделить для Министерства земледелия 45,5 млн из госбюджета. 
  • Одобрен разработанный Минюстом пакет законопроектов, которые предусматривают возможность для физических лиц с низкими доходами и небольшими долгами в установленном порядке освободиться от долговых обязательств.
  • На тестировании на Covid-19 не экономят. "Это неправда, что семейный врач отправляет на анализ только тогда, когда у пациента уже констатировано воспаление легких, или когда он старше 65 лет", - отметила Винькеле. 
  • Министр здравоохранения Илзе Винькеле указала, что на выходных все хорошо отдохнули, именно поэтому сократилось количество проведенных тестов на Covid-19. Винькеле сказала, что уменьшение количество сдаваемых тестов на Covid-19 пугает, поэтому принято решение о том, что теперь тесты могут сдавать люди, которые работают в торговле. 
  • Говоря о Covid-19, Кариньш указал, что против вируса пока нет ни лекарств, ни вакцин, поэтому единственный способ, как мы можем защититься - мыть руки и соблюдать дистанцию.

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