МВФ прогнозирует для Латвии самый большой спад экономики среди стран Балтии

МВФ в новейшем обзоре перспектив мировой экономики World Economic Outlook прогнозирует, что спад экономики Латвии в этом году составит 8,6%, тогда как ранее прогнозировался прирост на 2,8%. В следующем году МВФ прогнозирует для Латвии рост ВВП на 8,3% - самый большой среди стран Балтии.

Потребительские цены в Латвии в этом году снизятся, то есть будет дефляция в размере 0,3%, а в следующем году вернется инфляция в размере 3%.

Безработица в Латвии в этом году составит 8%, в следующем году снизится до 6,3%, то есть до уровня 2019 года.

Также МВФ прогнозирует, что счет текущих операций платежного баланса в этом году будет с дефицитом в размере 2,2% от ВВП, а в следующем году он сократится до 1,5% от ВВП.

Второй крупнейший спад среди стран Балтии ожидается в Литве - на 8,1%, тогда как в следующем году МВФ прогнозирует для нее рост на 8,2%. Прежний прогноз прироста ВВП Литвы на этот год составлял 2,7%.

Дефляция в Литве в этом году составит 0,3%, а в следующем году будет инфляция в размере 1,7%. Уровень безработицы в Литве в этом году увеличится до 8,9% по сравнению с 6,3% годом ранее, а в следующем году снизится до 8,1%.

Для Эстонии МВФ в этом году прогнозирует спад экономики на 7,5%, в следующем году ожидается прирост на 7,9%. Ранее для Эстонии прогнозировался рост экономики в этом году на 2,9%.

Инфляция в Эстонии в этом и следующем году составит соответственно 1,5% и 2%. В свою очередь безработица, по прогнозам МВФ, в этом году в Эстонии составит 6%, в следующем году снизится до 4,7%.

По еврозоне в целом МВФ прогнозирует падение ВВП на 7,5%, а в следующем году ожидается рост экономики на 4,7%.

В целом для мировой экономики фонд в этом году прогнозирует спад на 3%, в следующем году - рост на 5,8%.