Maxima несколько раз в день на короткий срок закрывает двери 15 магазинов

Maxima Latvija до 15 увеличило число магазинов, которые во время пандемии Covid-19 периодически будут закрывать двери для контроля потока клиентов, сообщает агентство LETA.
Как указала представитель компании Лиене Дупате-Угуле, кратковременное закрытие магазинов для контроля потоков покупателей происходит в Риге и в регионах, например, в Рое, Елгаве, Лиепае, Мадоне, Адажи, Лиелварде иЕкабпилсе. Ранее кратковременное закрытие было у 12 магазинов Maxima.
По словам руководителя Maxima Latvija Виктора Троицина, предприятие регулярно следит за ситуацией в магазинах и оценивает возможность в случае необходимости несколько раз в день на короткое время закрывать двери, контролируя таким образом число людей в магазине.
"Продолжаем призывать клиентов использовать закупочные тележки, которые помогают обеспечить дистанцирование, и соблюдать предупредительные наклейки на полу и у входа в магазин. Уже сейчас мы видим, что число покупателей в среднем сократилось на 30%, а в магазинах Maxima, находящихся в торговых центрах - на 55%", - указал Троицин.