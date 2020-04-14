Maxima несколько раз в день на короткий срок закрывает двери 15 магазинов

Как указала представитель компании Лиене Дупате-Угуле, кратковременное закрытие магазинов для контроля потоков покупателей происходит в Риге и в регионах, например, в Рое, Елгаве, Лиепае, Мадоне, Адажи, Лиелварде иЕкабпилсе. Ранее кратковременное закрытие было у 12 магазинов Maxima.

По словам руководителя Maxima Latvija Виктора Троицина, предприятие регулярно следит за ситуацией в магазинах и оценивает возможность в случае необходимости несколько раз в день на короткое время закрывать двери, контролируя таким образом число людей в магазине.