"Очередное кидалово" в строительстве: генподрядчик не заплатил за работу. Что делать?

Заказчик: мы рассчитались. Генподрядчик: денег нет. Субподрядчик: мы хотим свои деньги!

В этой истории три действующих лица: заказчик Domuss, генподрядчик (посредник) Plastik и субподрядчик (исполнитель работ) - компания Taraka, которая принадлежит Евгению.

Предприятие Евгения получило заказ от Plastik на установку теплоузла, отопительной системы и водопровода в малоэтажном жилом доме в элитном жилом комплексе Mežaparka rezidence.

В общей сложности за проведенные работы Plastik выплатил компании Ведерникова порядка 150 тысяч евро.

"Пока мы выпоняли все сложные работы, Plastik нам платил. Когда они поняли, что дальше смогут сами, платить перестали", - считает Ведерников. По его словам, компания Plastik на данный момент должна его предприятию чуть больше 75 тысяч евро - 40 тысяч евро за сделанную работу, остальная же сумма выставлена как неустойка.

"Domuss предложил нам 20 тысяч евро, но смета была с убыточными позициями, мы отказались", - рассказал Ведерников, отметив, что своим рабочим он зарплату за работу на объекте выплатил - так сказать, "поскребли по сусекам".

Ведерников хочет получить всю сумму за выполненные работы.

В разговоре с RUS.TVNET Айварс Каулакалнс, представитель компании Plastik, был краток: "Компания действительно должна Taraka, но у Plastik финансовые сложности".

Каулакалнс сказал, что "если получится заработать деньги - заплатим, если нет - то в предусмотренном законом порядке".

Тем временем глава правления компании-заказчика Domuss Ралф Янсонс в телефонном разговоре с RUS.TVNET указал, что с попавшей в сложное финансовое положение компанией Plastik рассчитались.

"У нас был договор только с Plastik, у которой, к сожалению, начался процесс правовой защиты. Обычно этот процесс начинается, когда есть финансовые трудности, чтобы не допустить банкротства", - сказал Янсонс.

Также он рассказал, что компания Domuss предложила Taraka около 20 тысяч евро - чтобы покрыть хоть часть расходов. При условии, что Taraka завершит ряд работ. Taraka отказалась.

"Я расцениваю предложенные ими деньги как шантаж - вы или заканчиваете объект себе в убыток и мы компенсируем вам 20 тысяч, или ничего не получаете", - говорит Ведерников.

В СМИ он обратился для того, чтобы поднять вопрос об ответственности заказчиков.

Солидарная ответственность: почему ее нет в Латвии?

Подобные истории происходят регулярно, говорит руководитель Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс. По его мнению, в Латвии уже много лет не упорядочен вопрос. Предприниматели в сфере строительства не защищены от подобных ситуаций.