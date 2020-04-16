"Очередное кидалово" в строительстве: генподрядчик не заплатил за работу. Что делать?

Владелец строительной компании Taraka Евгений Ведерников обратился в редакцию RUS.TVNET: его предприятие "кинули" на десятки тысяч евро. Мы решили разобраться, почему такое происходит и кто несет ответственность в случае, когда исполнитель не получает деньги за выполненную работу.
Заказчик: мы рассчитались. Генподрядчик: денег нет. Субподрядчик: мы хотим свои деньги!
В этой истории три действующих лица: заказчик Domuss, генподрядчик (посредник) Plastik и субподрядчик (исполнитель работ) - компания Taraka, которая принадлежит Евгению.
Предприятие Евгения получило заказ от Plastik на установку теплоузла, отопительной системы и водопровода в малоэтажном жилом доме в элитном жилом комплексе Mežaparka rezidence.
В общей сложности за проведенные работы Plastik выплатил компании Ведерникова порядка 150 тысяч евро.
"Пока мы выпоняли все сложные работы, Plastik нам платил. Когда они поняли, что дальше смогут сами, платить перестали", - считает Ведерников. По его словам, компания Plastik на данный момент должна его предприятию чуть больше 75 тысяч евро - 40 тысяч евро за сделанную работу, остальная же сумма выставлена как неустойка.
"Domuss предложил нам 20 тысяч евро, но смета была с убыточными позициями, мы отказались", - рассказал Ведерников, отметив, что своим рабочим он зарплату за работу на объекте выплатил - так сказать, "поскребли по сусекам".
Ведерников хочет получить всю сумму за выполненные работы.
В разговоре с RUS.TVNET Айварс Каулакалнс, представитель компании Plastik, был краток: "Компания действительно должна Taraka, но у Plastik финансовые сложности".
Каулакалнс сказал, что "если получится заработать деньги - заплатим, если нет - то в предусмотренном законом порядке".
Тем временем глава правления компании-заказчика Domuss Ралф Янсонс в телефонном разговоре с RUS.TVNET указал, что с попавшей в сложное финансовое положение компанией Plastik рассчитались.
"У нас был договор только с Plastik, у которой, к сожалению, начался процесс правовой защиты. Обычно этот процесс начинается, когда есть финансовые трудности, чтобы не допустить банкротства", - сказал Янсонс.
Также он рассказал, что компания Domuss предложила Taraka около 20 тысяч евро - чтобы покрыть хоть часть расходов. При условии, что Taraka завершит ряд работ. Taraka отказалась.
"Я расцениваю предложенные ими деньги как шантаж - вы или заканчиваете объект себе в убыток и мы компенсируем вам 20 тысяч, или ничего не получаете", - говорит Ведерников.
В СМИ он обратился для того, чтобы поднять вопрос об ответственности заказчиков.
Солидарная ответственность: почему ее нет в Латвии?
Подобные истории происходят регулярно, говорит руководитель Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс. По его мнению, в Латвии уже много лет не упорядочен вопрос. Предприниматели в сфере строительства не защищены от подобных ситуаций.
"Лет пять назад мы поднимали на уровне министерства вопрос защиты сторон. Во многих странах это решено - введена солидарная ответственность, которая работает для защиты любой из сторон. Например, если генподрядчик не заплатил за работу, то ответственность берет заказчик, выплачивает деньги субподрядчику, а потом уже разбирается с генподрядчиком. Солидарная ответственность применяется при разных раскладах, но смысл один - защитить какую-либо из сторон".
Не заплатили, пропали, обанкротились - в сфере строительства подобное происходит каждый год в разных масштабах. Часто причина неуплаты - банальная недобросовестность отдельных представителей отрасли.
Так почему же в Латвии нет практики солидарной ответственности в сфере строительства?
Гринбергс полагает, что это вопрос политической воли, которой в Латвии нет.
"Может ли это быть лобби? Всем понятно, что в Латвии лоббирование работает достаточно сильно. Но в нашей стране многим до сих пор не понятно, где оно заканчивается, а где начинаются признаки коррупции", - говорит Гринбергс.
Лобби должно быть прозрачным, общество должно знать его цели, а если они непонятные, достигаются скрытыми методами, это уже перестает быть лоббированием.
Гринбергс отметил, что иногда финансовыми сложностями прикрываются недобросовестные предприниматели, которые, к сожалению, в этой сфере, как и в любой другой, встречаются.
Комментарий Министерства экономики
RUS.TVNET обратился в Министерство экономики с вопросом, планируется ли внести какие-то изменения в строительную сферу с целью предотвратить подобные истории.
"По имеющейся у нас информации (извВашего вопроса), мы сделали вывод, что это гражданско-правовой спор в сфере частного права, который можно решить в суде общей юрисдикции. У государства нет права вне судебного процесса вмешиваться в спор двух предприятий. Конечно, компании могут обращаться в Минэкономики с вопросами о нормативном регулировании и легитимности конкретных действий, а министерство может дать совет.
Одновременно нужно признать, что Министерство экономики многократно сталкивалось с жалобами субподрядчиков, производителями строительных материалов и поставщиками на задержанные или несостоявшиеся платежи.
Такие случаи зафиксированы и в процессах публичных закупок.
Чтобы улучшить процесс публичных закупок и сократить возможные споры, которые могут оказать негативное влияние на качество и сроки выполнения работ, 11 февраля 2020 года Кабинет министров принял распоряжение № 49 о Плане действий по улучшению системы публичных закупок, которое среди прочего предусматривает закрепленную в нормативных актах обязанность заказчика убедиться, что поставщик рассчитался с субподрядчиками по договорам публичных строительных работ. На данный момент Минэкономики работает над поправками к закону о публичных закупках", - указано в ответе министерства.
Первым делом министерство считает необходимым упорядочить именно публичные закупки - это те, которые осуществляют государство и самоуправления. Это около 50% от общего объема строительства в стране, а порой и больше, отмечает ведомство.
Прямого ответа на вопрос, каковы планы относительно регулирования в сфере предпринимательской деятельности, Минэкономики не дало.