Через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений

Как сообщил премьер, по мнению эпидемиологов, в конце апреля заболеваемость может увеличиться. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, эпидемиологи могут разработать предложения по постепенному смягчению ограничений.

"Если сравнивать ситуацию в Латвии и в других странах Европы, то Латвия наиболее либеральна в плане введенных государством ограничений.

Нам просто необходимо увеличить объем тестирования, чтобы контролировать распространение Covid-19 и понимать, какие шаги нужно предпринимать для его ограничения", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением Covid-19 продлен до 12 мая.