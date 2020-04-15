Ср, 15.04.2020
Независимо от дальнейшего развития событий тестирование нельзя навязать, однако можно было бы тестировать еще проактивнее. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений
1

Через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения по смягчению ограничений

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Через две недели эпидемиологи могут подготовить предложения, которые предусматривали бы смягчение введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщил премьер, по мнению эпидемиологов, в конце апреля заболеваемость может увеличиться. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, эпидемиологи могут разработать предложения по постепенному смягчению ограничений.

"Если сравнивать ситуацию в Латвии и в других странах Европы, то Латвия наиболее либеральна в плане введенных государством ограничений.

Нам просто необходимо увеличить объем тестирования, чтобы контролировать распространение Covid-19 и понимать, какие шаги нужно предпринимать для его ограничения", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с распространением Covid-19 продлен до 12 мая.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ