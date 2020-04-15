Maxima на время режима ЧС заморозит цены на товары и продукты

Чтобы реализовать заморозку цен, Maxima Latvija призвала поставщиков во время режима ЧС не пересматривать цены своего ассортимента, а наоборот - пытаться найти возможность их снизить.

"Наш приоритет - сделать так, чтобы покупателям и их семьям всего хватало и тогда, когда ситуация кардинально изменилась.

Ясно, что в этом году экономику Латвии ждет спад и у жителей неизбежно будет меньше средств, так что многим придется затянуть пояса. Мы сейчас переживаем кризис, которого большая часть из нас за свою жизнь не видела",

- сказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицин.

Maxima Latvija присоединилась к мнению экспертов о том, что со снижением платежеспособности домашних хозяйств Латвии уже в ближайшем будущем дешевле должны стать и продукты.

Кроме того, Maxima Latvija выступает и за снижение PVN на свежие продукты, в том числе на свежую рыбу, мясо, яйца и молочные продукты, что позволит в дальнейшем снизить цены, облегчив таким образом преодоление кризиса для жителей Латвии.