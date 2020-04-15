Ср, 15.04.2020
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Пандемия - не препятствие: самый богатый человек в мире стал еще богаче

ФОТО: Reuters / Scanpix

Самый богатый человек в мире Джефф Безос во время пандемии коронавируса стал еще богаче, благодаря росту стоимости акций американского торгового гиганта Amazon.

Во вторник акции компании выросли в цене на 5% и достигли рекордно высокого уровня.

В целом с начала года стоимость акций выросла почти на 25%.

Как подсчитало издание Bloomberg, стоимость активов Безоса с начала этого года выросла на 24 миллиарда долларов - до 138,5 миллиардов долларов.

Спрос на услуги Amazon показал резкий рост, так как в связи с распространением коронавируса люди вынуждены сидеть дома.

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