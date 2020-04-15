Среднее пособие по простою - 258. Все из-за зарплат "в конвертах"

"Неприятным сюрпризом стали относительно небольшие размеры пособий. Идея состояла в том, что пособия должны получать отрасли оптовой и розничной торговли, гостиничная сфера и общепит. Эти категории получают большую часть пособий, но их размеры сравнительно невелики.

Мы видим, что средний размер пособия - 258 евро. Это означает, что там есть проблемы зарплат "в конвертах"", - сказала Яунземе.

Она сообщила, что всего 552 работника получили пособие максимального размера - 700 евро.

"Нам есть из чего сделать выводы. Работники интересуются, почему у них такие маленькие суммы", - сказала Яунземе.

По состоянию на вторник, 14 апреля, СГД выплатила пособия за простой на сумму 3,5 млн евро. Почти 3,4 млн евро выплачены 13 093 работникам 2350 предприятий, а 125 878 евро - 543 самозанятым лицам.

Максимальное пособие в размере 700 евро получили 552 работника, пособие 10 938 человек не превысило размера минимальной зарплаты, то есть 430 евро, а 233 человека получили пособия меньше 20 евро.

Самозанятые лица могли подать заявление на пособия за простой с 3 апреля. За прошедшие 10 дней средний размер пособия за простой самозанятого лица составил 230 евро. Максимальное пособие в размере 700 евро получили 26 самозанятых лиц, а размер пособия 375 самозанятых не превысил минимальной зарплаты.

В пособиях за простой было отказано 1633 предприятиям и 340 самозанятым лицам, которые не соответствовали определенным Кабинетом министров критериям.

Продление срока уплаты налогов по данным на 14 апреля получили 1675 предприятий на общую сумму 25,96 млн евро.