"Нет оправдания". Посольство РФ об осквернении памятника латышам - жертвам сталинского режима

В понедельник, 13 апреля, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в социальной сети Facebook проинформировал, что в российском городе Инта осквернен памятник погибшим в ходе сталинских репрессий латышам.

Получив информацию об осквернении памятника, посольство Латвии в Москве подало России ноту, потребовав обеспечить должное уважение к памятнику репрессированным, что предусмотрено международным договором.

Комментируя произошедшее в пресс-службе отметили, что посольство неоднократно отмечало (и готово делать это снова и снова), что "в современном мире нет места таким варварским действиям, такому бесчеловечному поведению нет оправдания".

Напомним, в российском городе Инте (Республика Коми) неизвестные совершили акт вандализма – нарисовали черной краской свастику на памятнике "Dzimtenei…", установленном в память о погибших в ходе сталинских репрессий латышей.

Автором этой скульптурной композиции является Эдвард Сидрабс, мемориал считается одним из символов Приполярья. Это первый в СССР памятник жертвам ГУЛАГа, открытый в 1956 году.

Оскверненный вандалами первый памятник жертвам ГУЛАГА привели в надлежащий вид 14 апреля.