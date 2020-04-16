Опрос: учеба на дому занимает больше времени, чем в школе

Как рассказал журналистам начальник Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, оказалось, что и учителя тратят на работу больше времени.

По его словам, это связано с большим объемом заданий, поэтому Цатлакс призывает учителей использовать межпредметные связи, составляя комплексные задания, но меньшие по объему.

Также он считает, что учителя должны сотрудничать между собой, предлагает чаще использовать видео и онлайн-уроки.

Опрос показал, что существенно выросла нагрузка родителей. 70% родителей первоклассников сообщили, что каждый день 2-3 часа тратят на помощь детям в учебе.

В ходе опроса удалось выделить школы, особенно хорошо справляющиеся с дистанционным обучением. В опросе приняли участие 27 078 родителей, 23 316 школьников, 9657 учителей и 790 директоров школ.

Как уже ранее сообщал RUS.TVNET, удаленная учеба в школах продолжится до конца учебного года.