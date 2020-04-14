"Удалёнка" продлится до конца учебного года, но экзамены могут провести очно

VISC разработал более детальные принципы организации удаленного обучения, на которых расскажет на видеоконференции в 16 часов.

По словам Цатлакса, с коммуникацией в процессе удаленного обучения все в порядке, но проблемой является выставление оценок.

Сложности есть также в разъяснении учебного материала и выставлении оценок.

"Мы рекомендуем учителям, которые работают с большим количеством учеников, концентрироваться на заданиях, рассчитанных на долгое время, а не ждать выполненных работ каждый день. Видимо, некоторые учителя перестарались, пытаясь удаленно делать все то, что было предусмотрено в очном учебном процессе, и еще давать домашние задания", - сказал Цатлакс.

Об экзаменах он говорил сдержанно, так как окончательные решения пока не приняты, но рекомендовал школьникам готовиться к ним, так как основной сценарий предусматривает, что экзамены все же состоятся.

"Нет ясных сигналов о том, продолжится ли чрезвычайное положение и после 12 мая, потому что это зависит от эпидемиологической ситуации. По нынешней информации, ситуация больше позитивна, чем негативна.

Минздрав с большой вероятностью допускает, что чрезвычайное положение больше продлеваться не будет, и людям будет разрешено собираться в большем количестве, чем сейчас, но с ограничениями", - сказал Цатлакс. В июне или июле ситуация, вероятно, будет такой, что экзамены можно будет провести очно.