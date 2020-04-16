Чт, 16.04.2020
Я думаю, сейчас одна большая часть людей нормально приспособилась к бытовым изменениям, но есть часть людей, которым трудно с ними согласиться, у многих проблемы могут быть связаны и с происходящим на рынке труда. Зане Авотиня, директор общества Skalbes, психолог
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Латвия привлекла военных для контроля на границах из-за коронавируса

ФОТО: Кадр из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Путин перенес парад в честь 75-летия Победы.
  • Украина перед Пасхой усилила карантинные меры: на въезде в Киев установлены блокпосты.
  • В чем проблема с официальными данными по коронавирусу в России: объясняют медики и эксперты.
  • Первый обмен пленными между Украиной и сепаратистами Донбасса с начала года.
  • Латвия привлекла военных для контроля на границах из-за коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Латвия усилила контроль на своих границах. Пассажирские перевозки между странами прекращены полностью, пересекающих границу дальнобойщиков проверяют на въезде и на выезде. К контролю на границах подключились военные. Подробнее в видео материале. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 16.04.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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