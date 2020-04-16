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Путин перенес парад в честь 75-летия Победы.

Украина перед Пасхой усилила карантинные меры: на въезде в Киев установлены блокпосты.

В чем проблема с официальными данными по коронавирусу в России: объясняют медики и эксперты.

Первый обмен пленными между Украиной и сепаратистами Донбасса с начала года.

Латвия привлекла военных для контроля на границах из-за коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса Латвия усилила контроль на своих границах. Пассажирские перевозки между странами прекращены полностью, пересекающих границу дальнобойщиков проверяют на въезде и на выезде. К контролю на границах подключились военные. Подробнее в видео материале.

Видео: ГЛАВНОЕ | 16.04.20

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