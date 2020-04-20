МИД сэкономил на командировках 200 тыс. евро из-за ЧС. Деньги потратят на другие цели

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии Covid-19.

"Из-за пандемии Covid-19 в этом году отменен целый ряд мероприятий. Я поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на уменьшение последствий пандемии Covid-19. Я призвал к этому и независимые государственные учреждения", - сказал Кариньш.

Министры должны предоставить информацию о неиспользованном финансировании министру финансов Янису Рейрсу, который ее обобщит и подаст правительству проект решения о перечислении этих средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи".

Как сообщил пресс-секретарь МИД, в соответствии с резолюцией министерство в настоящее время анализирует позиции, по которым можно сэкономить средства.