Пн, 20.04.2020
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МИД сэкономил на командировках 200 тыс. евро из-за ЧС. Деньги потратят на другие цели

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Министерство иностранных дел (МИД) во время чрезвычайного положения за счет отмененных командировок сэкономило 200 тыс. евро, что составляет 10% предусмотренных средств для командировок работников центрального аппарата и посольств, сообщил пресс-секретарь министерства Янис Бекерис.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии Covid-19.

"Из-за пандемии Covid-19 в этом году отменен целый ряд мероприятий. Я поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на уменьшение последствий пандемии Covid-19. Я призвал к этому и независимые государственные учреждения", - сказал Кариньш.

Министры должны предоставить информацию о неиспользованном финансировании министру финансов Янису Рейрсу, который ее обобщит и подаст правительству проект решения о перечислении этих средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи".

Как сообщил пресс-секретарь МИД, в соответствии с резолюцией министерство в настоящее время анализирует позиции, по которым можно сэкономить средства.

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