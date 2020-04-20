Гарри и Меган отказались общаться с британскими таблоидами

Как говорится в сообщении супругов, слова из которого приводит сайт телеканала, вышеупомянутые СМИ "на протяжении многих лет не берут на себя ответственности за то, что они публикуют, даже когда знают, что они подают ложную или искаженную информацию".

При этом, в своём заявлении пара отметила, что их решение не направлено на то, чтобы избежать критики, "средства массовой информации имеют полное право сообщать и иметь свое мнение о герцоге и герцогине Сассекских".

В октябре прошлого года Гарри обратился в суд против The Sun и Daily Mirror, а Меган Маркл подала иск к газете Mail on Sunday (воскресное издание The Daily Mail).