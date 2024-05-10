Торговля Латвии с Россией и Беларусью: как за год изменились показатели экспорта и импорта?

В марте экспорт в Россию составил 84,3 млн евро. На сокращение больше всего повлияло сокращение экспорта механизмов, механических устройств на 16,2 млн евро, или на 82,3%.

Импорт из России за этот период составил 40,9 млн евро. На сокращение в основном повлияло падение импорта минеральных продуктов на 14,5 млн евро, или на 63,7%.

Экспорт в Беларусь сократился на 4,2% и составил 12,5 млн евро. На сокращение повлияло, главным образом, падение экспорта механизмов, механических устройств на 0,9 млн евро, или на 73,8%.

Импорт из Беларусь сократился на 4,1% и составил 17,2 млн евро. На снижение импорта из Беларусь также больше всего повлияло сокращение импорта механизмов, механических устройств на 0,6 млн евро, или на 40,3%.

Экспорт в Украину в марте сократился на 49,1% и составил 20,9 млн евро. На сокращение главным образом повлияло падение экспорта минеральных продуктов на 8,1 млн евро, или на 91,4%.

Импорт из Украины сократился на 14,9% и составил 21,9 млн евро. На сокращение преимущественно повлияло падение импорта продуктов растительного происхождения на 1,4 млн евро, или на 46%.

Как сообщалось, в 2023 году Латвия импортировала из России товары общей стоимостью 606,618 млн евро, что в три раза меньше, чем годом ранее, а из Беларусь - стоимостью 173,4 млн евро, что меньше на 41,8%.

При этом в прошлом году Латвия экспортировала в Россию товары на сумму 1,124 млрд евро, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году, а стоимость экспортированных в Беларусь товаров снизилась на 7,5% - до 170,272 млн евро.

В прошлом году Латвия экспортировала товары на общую сумму 18,943 млрд евро, что на 11,2%, или на 2,39 млрд евро меньше, чем в 2022 году, а импортировала - на 23,196 млрд евро, что меньше на 12,5%, или на 3,3 млрд евро.

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