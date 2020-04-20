Кризис Covid-19: коалиция намерена продлить срок выплаты пособий по безработице

Одновременно Кариньш поблагодарил жителей за соблюдение введенных ограничений. Он сделал акцент на том, что правительство смотрит не только на эпидемиологическую сторону вопроса, но и на то, как стимулировать экономику и "вырваться из ямы, вызванной Covid-19".

Также с предложением о поддержке безработных выступил Минблаг: возможно, в течение четырех месяцев после окончания получения пособия, безработным будут выплачивать по 130 евро в месяц. Планируется, что продление будет на четыре месяца.

Министр благосостояния Рамона Петравича указала, что люди, у которых заканчивается срок получения пособия с 12 марта до 31 августа, и которые не найдут работу, смогут претендовать на продленное пособие. В общей сложности на поддержку безработных планируется направить 21,8 млн евро. Однако, предложение Минблага еще предстоит рассмотреть правительству и Сейму.

Ранее сообщалось, что ​Государственное агентство занятости готовится к первой большой волне безработицы сразу после Пасхи, потому что к этому времени произойдет коллективное увольнение в 27 компаниях.

Как сообщалось, для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе об оплате больничных из госбюджета, продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет, выплате работникам наиболее затронутых кризисом отраслей пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек. В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 40 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.