Первая большая волна безработицы ожидается сразу после Пасхи

Однако следует подчеркнуть, что на рынке труда все еще есть вакансии - в настоящее время около 17 000, но уже сейчас люди обращаются за вакансиями, которые даже не рассматривали ранее, например, появился огромный интерес к работе в магазинах.

По данным торговой сети Maxima, такого интереса со стороны сотрудников никогда не наблюдалось; за один день порой заключаются до 40 трудовых договоров.

NVA поясняет, что эпицентром безработицы является столица и пригород Риги, но наибольшее увеличение количества безработных ожидается после Пасхи, потому что тогда ряды безработных пополнят и коллективно уволенные сотрудники.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в апреле число безработных в Латвии выросло на 4415 человек, на данный момент в стране зарегистрировано 65 942 безработных.

В конце марта уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,8% экономически активного населения, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в феврале, сообщили в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).

Уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 6,8%

В конце марта в ГАЗ было зарегистрировано 61 926 безработных, что на 3679 человек больше, чем в феврале (58 247 безработных). Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце марта был в Рижском регионе - 4,9% (+0,6 процентного пункта по сравнению с февралем), а самый высокий в Латгале - 14,5% (+0,6 процентного пункта).

В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в марте увеличился на 0,7 процентного пункта до 6,7%, в Земгале - на 0,3 процентного пункта до 6,8%, в Курземе - на 0,4 процентного пункта до 7,7%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в конце марта составил 4,7% (+0,7 процентного пункта).

В 2019 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,2% экономически активного населения, в феврале этого года - 6,3%.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке о безработице в Латвии