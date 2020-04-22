Минблаг: минимум пособия по простою - 130 евро. Его получат и те, кому отказали

Представитель Минблага Янис Зариньш в интервью агентству LETA сказал, что впредь пособие по простою не может быть меньше 130 евро. Также оно будет выплачено тем, кому в нем ранее было отказано.

Служба госдоходов в таких случаях передаст информацию Госагентству социального страхования, которое выплатит вышеупомянутые 130 евро и еще 50 евро за каждого ребенка на иждивении.

Новые правила выплаты пособия по простою будут рассмотрены на заседании Кабинета министров 23 апреля.

В среду утром премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил, что правительство будет искать возможности улучшения системы пособий за простой.

Он признал, что нынешняя система не является оптимальной, потому что есть предприниматели, которые не могут получить эту поддержку.

"В результате государство больше пойдет навстречу добросовестным предпринимателям", - пообещал премьер.

В то же время Кариньш указал, что часть предприятий не платит налоги, поэтому их работники не получают пособий за простой.

Тем временем омбудсмен Юрис Янсонс в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил, что в период кризисы Covid-19 государство должно помочь всем, в том числе тем, кто ранее недобросовестно платил налоги.