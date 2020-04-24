В Латвии открылся интернет-магазин молочной продукции

Правда, пока только в пределах Рижского района и Юрмалы.

"Постепенно мы планируем пополнить ассортимент продукции и расширить территорию доставки по всей Латвии. Но на начальном этапе мы хотим проанализировать предпочтения и нужды потребителей, а также отточить нюансы логистики и обслуживания клиентов, что для нас как производителя является чем-то новым", - рассказывает Нормунд Станевич, руководитель Food Union в Европе.

В Pienaveikals.lv можно приобрести популярные молочные продукты и мороженое Food Union, а также продукция других востребованных в Латвии производителей в категориях мяса, яиц, хлеба и др. напрямую от производителя.

Pienaveikals.lv в настоящее время предлагает бесплатную доставку по Риге, Рижскому району и Юрмале уже на следующий день, если заказ сделан до 12:00.

Доставку товаров из Pienaveikals.lv будут осуществлять только курьеры Food Union 7 дней в неделю с 9:00 до 18:00, доставляя заказ по указанному клиентом адресу. Возможна также бесконтактная доставка, когда курьер оставляет товар у дверей клиента. В ассортименте Pienaveikals.lv имеются продукты таких брендов, как Limbažu piens, Kārums, Valmiera, Lakto, Dzintars, Mājās, Tio, Karlsons, Pols, Ekselence, Marienbade, Balticovo, Latvijas maiznieks.