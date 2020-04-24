В Латвии открылся интернет-магазин молочной продукции

Латвийская группа молокоперерабатывающих предприятий Food Union открывает интернет-магазин pienaveikals.lv и начинает доставку продуктов на дом, сообщили RUS.TVNET в компании.
Правда, пока только в пределах Рижского района и Юрмалы.
"Постепенно мы планируем пополнить ассортимент продукции и расширить территорию доставки по всей Латвии. Но на начальном этапе мы хотим проанализировать предпочтения и нужды потребителей, а также отточить нюансы логистики и обслуживания клиентов, что для нас как производителя является чем-то новым", - рассказывает Нормунд Станевич, руководитель Food Union в Европе.
В Pienaveikals.lv можно приобрести популярные молочные продукты и мороженое Food Union, а также продукция других востребованных в Латвии производителей в категориях мяса, яиц, хлеба и др. напрямую от производителя.
Pienaveikals.lv в настоящее время предлагает бесплатную доставку по Риге, Рижскому району и Юрмале уже на следующий день, если заказ сделан до 12:00.
Доставку товаров из Pienaveikals.lv будут осуществлять только курьеры Food Union 7 дней в неделю с 9:00 до 18:00, доставляя заказ по указанному клиентом адресу. Возможна также бесконтактная доставка, когда курьер оставляет товар у дверей клиента. В ассортименте Pienaveikals.lv имеются продукты таких брендов, как Limbažu piens, Kārums, Valmiera, Lakto, Dzintars, Mājās, Tio, Karlsons, Pols, Ekselence, Marienbade, Balticovo, Latvijas maiznieks.
Оплатить заказанные товары можно только безналичным расчетом, произведя оплату в момент заказа.