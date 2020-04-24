В Айзпуте пьяная девушка-подросток разбила бутылкой голову 13-летней девочке

На этой неделе Госполиция получила информацию о том, что в Айзпуте на некой территории между двумя девочками произошел конфликт, в результате которого младшей из них, которой 13 лет, были нанесены телесные повреждения - стеклянными бутылками ей бросали в голову, в результате чего разбили голову и нос.

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи доставили подростка в медучреждение, где наложили несколько швов.

Представитель Госполиции Мадара Шершнева отметила, что еще более неприятным этот конфликт делает то, что последствий можно бы было избежать, однако из-за равнодушия окружающих это сделано не было.

Рядом находились несколько подростков, которые, вместо того, чтобы позвонить оперативным службам и сообщить об увиденном, снимали происходящее на видео и делятся сейчас, спустя несколько дней после происшествия, в приложении Whatsapp.

Девочка, нанесшая пострадавшей телесные повреждения, старше на два года и ранее уже попадала в поле зрения полиции. По данному происшествию начато административное делопроизводство. Для того, чтобы оценить степень телесных повреждений и принять решение о начале уголовного процесса, запрошены экспертизы из больницы.

По словам Шершневой, разыскиваемых вечером того же дня установила муниципальная полиция Айзпутского края. Проверка показала, что девочка, нанесшая телесные повреждения, находилась в состоянии алкогольного опьянения - алкометр показал 1,39 промилле.

Кроме того, полиция напоминает, что в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий собираться более чем по два человека, однако в распоряжении стражей порядка есть информация, что на месте событий находились минимум восемь человек.