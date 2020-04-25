Covid-19 у соседей: в Беларуси 817 новых случаев. Лукашенко пошел на субботник

Беларусь

По данным издания "Вечерний Гродно", в минувшие сутки число новых случаев составило 817, общее число заболевших в стране достигло 9590.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Беларуси 25 апреля проходит традиционный Республиканский субботник. В нем принял участие президент страны Александр Лукашенко - посадил деревья на территории Национального парка "Припятский", передает агентство "Белта".

"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день, - а зря - этого не заметили: я когда-то сказал, что Он [Господь] увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове [имеется в виду вспышка пандемии коронавируса]. Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", - цитирует и поясняет слова Лукашенко агентство "Белта".

Литва

В минувшие сутки в Литве проведено 7956 анализов, 16 оказались положительными. Таким образом, по состоянию на 25 апреля число официально зарегистрированных случаев составляет 1426. Всего с момента начала распространения коронавиурса в Литве проведено 98 948.

В соседней стране скончались 42 пациента с Covid-19.

Эстония

В Эстонии в минувшие сутки проведено 1057 анализов на Covid-19, из них 30 оказались положительными. Всего в стране проведено 47 331 тест, положительными были 1635

Всего Эстонии от коронавируса скончались 46 человек.

Россия

В минувшие сутки в России зарегистрировано 5966 новых случаев. Общее число заболевших - 74 588. Как сообщает "РБК", почти у половины новых заболевших (48,9%) не было клинических проявлений болезни. В минувшие сутки умерли 66 с коронавирусом, общее число летальных исходов составляет 681.

Как уже сообщалось, в минувшие сутки в Латвии констатировано 20 новых случаев, всего в инфекция с момента начала распространения обнаружена у 804 человек.