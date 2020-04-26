Covid-19 в Латвии: плюс 8 новых случаев. Всего - 812

В минувшие сутки в Латвии проведено 1874 теста на Covid-19, из них восемь оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 был обнаружен у 812 жителей Латвии.
Pēdējās 24h veikti 1874 COVID-19 testi, pozitīvs 8 cilvēkiem. Latvijā kopā veikts 47617 izmeklējums, saslimušas 812 personas un 267 izveseļojušās, 12 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 26, 2020
В минувшие сутки в больницу доставлен один пациент, всего в стационаре находятся 39 человек, состояние 33 - средней тяжести, 6 - тяжелое. Выписаны 80 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с момента начала распространения Covid-19 проведен 47 671 анализ, положительными были 812. Выздоровели 267 человек, скончались 12 пациентов.
В Латвии нет умерших от коронавируса, кто был бы младше 50 лет.
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