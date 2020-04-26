Вс, 26.04.2020
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Covid-19 в Латвии: плюс 8 новых случаев. Всего - 812

Тест на Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: AP/Scanpix

В минувшие сутки в Латвии проведено 1874 теста на Covid-19, из них восемь оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 был обнаружен у 812 жителей Латвии. 

В минувшие сутки в больницу доставлен один пациент, всего в стационаре находятся 39 человек, состояние 33 - средней тяжести, 6 - тяжелое. Выписаны 80 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Всего с момента начала распространения Covid-19 проведен 47 671 анализ, положительными были 812. Выздоровели 267 человек, скончались 12 пациентов.

В Латвии нет умерших от коронавируса, кто был бы младше 50 лет. 

 

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