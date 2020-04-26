Covid-19 у соседей: в России более 6000 новых случаев за сутки, в Эстонии - две смерти

Беларусь

По данным Worldometer, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 873 новых случая заболевания, общее число инфицированных достигло 10 463 человек. За сутки в Беларуси умерли пять человек с коронавирусом, всего с момента начала эпидемии в стране умерли 72 человека.

Напомним, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Беларуси 25 апреля прошел традиционный Республиканский субботник. В нем принял участие президент страны Александр Лукашенко - посадил деревья на территории Национального парка "Припятский".

Литва

В минувшие сутки в Литве проведено 5540 анализов, 12 оказались положительными. Таким образом, по состоянию на 26 апреля число официально зарегистрированных случаев составляет 1438. Всего с момента начала распространения коронавиурса в Литве проведено 104 488 тестов.

В стране скончался 41 пациент с Covid-19. Выздоровели 467 человек, среди них 94 медика.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии от вызванных коронавирусом заболеваний скончались два человека, а количество новых случаев инфицирования выросло на 9.

Всего в Эстонии с момента начала регистрации на сегодняшний день сделано 47 933 первичных теста, позитивный результат дали 1643 тестов (3,4 процента).

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требовалась 94 людям, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 233 человека.

В течение минувших суток от вызванных коронавирусом осложнений в Ляэне-Таллиннской Центральной больнице скончалась 84-летняя женщина и в Пярнуской больнице — 78-летняя женщина. Из статистики летальных исходов по техническим причинам выпала информация о смерти человека, у которого вирус выявили уже после кончины (человек умер у себя дома).

За все время эпидемии в Эстонии от коронавируса скончались 49 человек. Больше всего случаев зафиксировано на данный момент в возрастной группе 55-59 лет (12% всех случаев).

Россия

По данным на утро 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране заболели 80949 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Чуть больше половины новых заражений приходится на Москву.

За сутки в России умерли 66 человек с коронавирусом - столько же, сколько днем ранее. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек. В середине апреля Россия вошла в топ-10 стран с самым большим числом заражений Covid-19.

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Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 812 человек.