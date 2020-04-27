"Иммунные паспорта" для тех, кто уже переболел: разумная мера или дискриминация?

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Ученые из нескольких стран предлагают вводить "иммунные паспорта" для тех, кто уже переболел коронавирусом.

Ученые из нескольких стран предлагают вводить "иммунные паспорта"

Первыми вводить "иммунные паспорта" предложили ученые из Германии. Они предлагают выдавать их тем людям, которые уже переболели Covid-19, чтобы на них не распространялись карантинные мероприятия и они смогли возвращаться к нормальной жизни.

В интервью руководитель лаборатории Института общей генетики им Н.И. Вавилова РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев скептически оценил эту идею.

"Мы еще не знаем, имеют ли люди, которые успешно перенесли это заболевание, иммунитет. Заболеют они или нет? Куча бумаги и денег будут брошены на ветер", - считает он.

По его словам, он двумя руками за "иммуный паспорт", но только на те болезни, с которыми человечество уже встречалось.

Видео: ГЛАВНОЕ | 27.04.20

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