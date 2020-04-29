От работы в совете Rīgas siltums освобождены бывшие депутаты РД Степаненко и Лочмелис

По предложению временного исполнительного директора города Риги Иветы Залпетере от должностей в совете предприятия Rīgas siltums освобождены многолетние бывшие депутаты Рижской думы Янис Лочмелис и Вячеслав Степаненко, сообщает агентство LETA.
Согласно статусам Rīgas siltums, в совете работают пять членов и совет выбирается сроком на пять лет. До этого в совете предприятия работали Дзинтарс Каулиньш, Каспарс Лоре, бывший исполнительный директор Юрис Радзевич, а также Степаненко и Лочмелис.
Радзевич оставил должность в совете 13 января, и с тех пор совет работал в неполном составе. В свою очередь согласно закону, если член совета оставляет должность или отзывается до окончания срока полномочий, происходят выборы новых членов совета, которые переизбирают весь состав совета.
В результате этого Залпетере предложила назначить в совет Янис Лиепиньша, Мадару Лауру и Райвиса Кронбергса. Все они получили поддержку акционеров.
Работу в совете продолжит Лоре и Каулиньш.
Назначенные члены совета будут работать до момента, пока в ходе конкурса не будет избран новый совет.
"В прошлом совете половина были назначенные распущенной Рижской думой политики, которые не соответствуют рекомендациям ОБСЕ и требованиям закона", - указала Залпетере.
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