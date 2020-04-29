Эстонская военная разведка: Путин может пойти на серьезные внешнеполитические риски

В новом ежегоднике Сил обороны Центр разведки представил обзор внешнеполитической и военной деятельности России за прошлый год, пишет Rus.Postimees.

По оценке Центра разведки, Россию можно рассматривать как пример переживающего упадок государства, где различные параметры власти распадаются с разной скоростью.

Сложнее всего демографическая обстановка, экономика находится в стагнации, а возможности поощрить ее административными методами, скорее всего, вскоре будут исчерпаны.

Государственные власти продолжают прилагать усилия, чтобы контролировать распространение информации, в том числе интернет. Также продолжается ограничение гражданских свобод, в том числе свобод политических организаций, самовыражения, баллотирования и выборов, говорится в ежегоднике.

"Хотя режим Путина — рациональный, информированный и снабжен всем необходимым, популярность президента отчетливо падает, а тем самым сокращается и поддерживающий его электорат. Таким образом, Путин, чтобы сохранить власть, может пойти на серьезные риски во внешнеполитическом плане", - пишет Центр разведки.

Центр ссылается на замечания старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда, согласно которым созданная Путиным система основана на клановом капитализме, суть которого заключается в авторитарности и незащищенных имущественных правах.

В ежегоднике отмечается, что в прошлом году российская политика безопасности продолжала придерживаться в международных отношениях подхода, подчеркивающего сформулированную в 1996 году бывшим в то время главой МИД Евгением Примаковым концепцию многополярного мира.